Колыванов считает, что «Зенит» может стать чемпионом в следующем матче

Бывший футболист «Динамо», заслуженный тренер России Игорь Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Непростой матч. «Зенит» лидер чемпионата, немножко осталось до того, как он займет первое место, ведь отрыв большой. «Зенит» может стать чемпионом в следующем матче, если обыграет «Локомотив». По классу игроков понятно, что «Зенит» впереди всей планеты. Будет упорный матч для обеих команд. Что по поводу «Локомотива»? Команда хороша в подачах, отлично забивает, не стесняется атаковать и играть в комбинационный футбол. «Локомотив» борется и может догнать «Сочи». Интересный должен получиться матч, ведь обе команды играющие», — сказал Колыванов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Игра состоится 30 апреля в 19:30 по московскому времени на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.