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Сегодня, 19:20

Колыванов считает, что «Зенит» может стать чемпионом в следующем матче

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Бывший футболист «Динамо», заслуженный тренер России Игорь Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Непростой матч. «Зенит» лидер чемпионата, немножко осталось до того, как он займет первое место, ведь отрыв большой. «Зенит» может стать чемпионом в следующем матче, если обыграет «Локомотив». По классу игроков понятно, что «Зенит» впереди всей планеты. Будет упорный матч для обеих команд. Что по поводу «Локомотива»? Команда хороша в подачах, отлично забивает, не стесняется атаковать и играть в комбинационный футбол. «Локомотив» борется и может догнать «Сочи». Интересный должен получиться матч, ведь обе команды играющие», — сказал Колыванов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Игра состоится 30 апреля в 19:30 по московскому времени на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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Дмитрий Полоз

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