Колыванов: «Тюкавин способен забить больше, чем в прошлом сезоне»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине.

«Пока у Тюкавина каждый следующий год получался лучше предыдущего. Надеюсь, эта тенденция сохранится. Думаю, Тюкавин способен забить больше, чем в прошлом сезоне. Он здорово прогрессирует», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Тюкавин был признан лучшим игроком РПЛ. Он забил 15 голов и 10 результативных передач в 30 матчах.

В первом турнире чемпионата России-2024/25 «Динамо» сыграет против «Факела» 20 июля на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск.