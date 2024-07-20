Сапета: «Московское «Динамо» точно будет бороться за медали»
Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в сезоне РПЛ-2024/25.
«Ожидания непонятные — как будто на качелях. В прошлом сезоне команда шла хорошо, потом резко провалилась и в нее все перестали верить, а затем снова все было очень близко к чемпионству. Следующий сезон будет тяжелее прошлого. Теперь все ждут, что «Динамо» станет чемпионом, поэтому команде надо будет выкладываться на двести процентов. «Динамо» точно будет бороться за медали. По крайней мере, я так хочу!» — сказал Сапета Metaratings.
В сезоне-2023/24 «Динамо» заняло третье место в РПЛ, хотя за тур до финиша московский клуб лидировал в турнирной таблице. Новый сезон команда начнет 20 июля домашним матчем против «Факела».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -