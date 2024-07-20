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Сегодня, 16:30

Сапета: «Московское «Динамо» точно будет бороться за медали»

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Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета поделился ожиданиями от выступления бело-голубых в сезоне РПЛ-2024/25.

«Ожидания непонятные — как будто на качелях. В прошлом сезоне команда шла хорошо, потом резко провалилась и в нее все перестали верить, а затем снова все было очень близко к чемпионству. Следующий сезон будет тяжелее прошлого. Теперь все ждут, что «Динамо» станет чемпионом, поэтому команде надо будет выкладываться на двести процентов. «Динамо» точно будет бороться за медали. По крайней мере, я так хочу!» — сказал Сапета Metaratings.

В сезоне-2023/24 «Динамо» заняло третье место в РПЛ, хотя за тур до финиша московский клуб лидировал в турнирной таблице. Новый сезон команда начнет 20 июля домашним матчем против «Факела».

Источник: Metaratings.ru
Александр Сапета
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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