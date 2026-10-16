Тренер «Динамо» Шварц об отсутствии Касереса и Рубенса в матче с ЦСКА: «Оба игрока для нас важны»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции рассказал, как команда будет справляться с отсутствием защитников Хуана Касереса и Рубенса.

«Оба игрока для нас важны. Так получилось, что дисквалифицированы и левый, и правый защитники. У Касереса перебор [желтых карточек], а Рубенс, к сожалению, удален. Слева будет Скопинцев, а справа примем решение позже», — сказал Шварц.

«Динамо» с 22 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. 18 октября бело-голубые сыграют с ЦСКА (22 очка, второе место) в 11-м туре чемпионата России.

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