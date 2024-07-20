«Локомотив» — «Акрон»: Воробьев забил дебютный гол за железнодорожников

«Локомотив» вышел вперед в матче с «Акроном» в 1-м туре РПЛ — 3:2.

Гол на 79-й минуте после передачи Владислава Сарвели забил Дмитрий Воробьев, для которого мяч стал первым за московский клуб.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.