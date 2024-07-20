«Локомотив» — «Акрон»: Воробьев забил дебютный гол за железнодорожников
«Локомотив» вышел вперед в матче с «Акроном» в 1-м туре РПЛ — 3:2.
Гол на 79-й минуте после передачи Владислава Сарвели забил Дмитрий Воробьев, для которого мяч стал первым за московский клуб.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
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|0
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|0
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8
|Рубин
|0
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|0
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|0
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|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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