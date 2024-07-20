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«Локомотив» — «Акрон»: Воробьев забил дебютный гол за железнодорожников

Руслан Минаев
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«Локомотив» вышел вперед в матче с «Акроном» в 1-м туре РПЛ — 3:2.

Гол на 79-й минуте после передачи Владислава Сарвели забил Дмитрий Воробьев, для которого мяч стал первым за московский клуб.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Акрон

Дмитрий Воробьев (футбол)
РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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