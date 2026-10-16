Шварц рассказал о состоянии травмированных Осипенко и Чавеса

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции рассказал о состоянии защитника Максима Осипенко и полузащитника Луиса Чавеса.

«Осипенко вчера тренировался индивидуально, и завтра мы примем решение о его участии в матче. То же самое касается и Чавеса», — сказал Шварц.

После 10 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Столько же очков и у идущего вторым ЦСКА — армейцы уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 18 октября, на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 16:15 по московскому времени.

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