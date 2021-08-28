Шунин: «Счастлив от того, что столько времени нахожусь в «Динамо»
Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал 300-й матч за клуб в игре 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).
«Это значит очень много. Я очень рад быть частичкой клуба, в котором вырос, который меня воспитал и дал мне путь в спортивную жизнь. Не всегда все получается, но ты все равно оставляешь огромное количество сил на тренировках и в играх. Это настоящее удовольствие играть на таком стадионе на глазах у наших болельщиков, которые нас всегда гонят вперед. Я счастлив от того, что столько времени нахожусь в нашем клубе», — приводит слова Шунина официальный сайт «Динамо».
34-летний Шунин является воспитанником «Динамо» и выступает за клуб с 2007 года. В 300 матчах за московскую команду голкипер 109 раз сыграл на ноль и пропустил 317 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/anton-sunin-dlya-menya-nastoyashhee-udovolstvie-igrat-na-glazax-u-nasix-bolelshhikov
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