Шунин: «Счастлив от того, что столько времени нахожусь в «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал 300-й матч за клуб в игре 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Это значит очень много. Я очень рад быть частичкой клуба, в котором вырос, который меня воспитал и дал мне путь в спортивную жизнь. Не всегда все получается, но ты все равно оставляешь огромное количество сил на тренировках и в играх. Это настоящее удовольствие играть на таком стадионе на глазах у наших болельщиков, которые нас всегда гонят вперед. Я счастлив от того, что столько времени нахожусь в нашем клубе», — приводит слова Шунина официальный сайт «Динамо».

34-летний Шунин является воспитанником «Динамо» и выступает за клуб с 2007 года. В 300 матчах за московскую команду голкипер 109 раз сыграл на ноль и пропустил 317 мячей.