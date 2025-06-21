Колумбийский политик рад, что футболисты его страны остались в РПЛ, несмотря на санкции

Депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии, глава комитета по международным делам Давид Алехандро Торо Рамирес в разговоре с «СЭ» высказался о колумбийских игроках, выступающих в чемпионате России.

«Прежде всего, вызывает восхищение, что они остались играть, несмотря на санкции, которые затронули и футбольную сферу. Мы очень рады, что колумбийские игроки выступают в таких значимых клубах, и надеемся, что еще больше футболистов из Колумбии приедут в Россию. Это также своего рода приглашение для других колумбийских игроков приехать сюда и играть в одной из самых сильных лиг мира», — сказал Рамирес «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

В прошедшем сезоне в РПЛ выступало семь игроков из Колумбии: Джон Кордоба, Кастаньо Кевин («Краснодар»), Вильмар Барриос, Матео Кассьерра («Зенит»), Хорхе Карраскаль («Динамо»), Хуан Кастильо («Пари НН»), Роберт Мехиа («Химки»).