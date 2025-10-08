Колосков: «У «Зенита» при новом лимите не хватит россиян? Появились же в нашем футболе Кисляк, Батраков, Глушенков»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» заявил, что «Зенит» сможет подстроиться под новый лимит.

— Но тот же «Зенит» сейчас еле вписывается в нынешний лимит. Там восемь иностранцев. У команды Семака возникнут серьезные проблемы, придется полностью переформатироваться.

— Ничего страшного. При любой системе издержки неизбежны. Но, по моему убеждению, пяти сильных легионеров на поле и еще двух-трех в запасе вполне достаточно, чтобы состав был конкурентоспособным. И потом: у клубов есть время, чтобы переформатироваться. Жесткий лимит же предлагают ввести в 2028 году.

— Разве у нас в топовых командах есть шесть сильных российских футболистов? Не боитесь, что уровень чемпионата сильно просядет?

— Такие разговоры о нехватке хороших местных футболистов ходили всегда. Но ведь брали и находили! Появились же у нас Кисляк, Глебов, Глушенков, Пиняев, Батраков, Тюкавин. Уверен, есть и другие перспективные ребята. Просто им надо давать шансы, правильно их готовить! А что у нас сейчас получается?

— Что?

— Вот смотрите: в заявке 23 футболиста. На поле выходит 11, максимум пять замен. То есть шесть человек вообще не играют. А на следующий день у них у всех выходной... Считаю, если ты не принял участия в игре или вышел на поле всего на три минуты, то на следующий день должен провести две тренировки! Только тогда сможешь прогрессировать. А как иначе?