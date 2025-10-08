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Колосков: «У «Зенита» при новом лимите не хватит россиян? Появились же в нашем футболе Кисляк, Батраков, Глушенков»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» заявил, что «Зенит» сможет подстроиться под новый лимит.

— Но тот же «Зенит» сейчас еле вписывается в нынешний лимит. Там восемь иностранцев. У команды Семака возникнут серьезные проблемы, придется полностью переформатироваться.

— Ничего страшного. При любой системе издержки неизбежны. Но, по моему убеждению, пяти сильных легионеров на поле и еще двух-трех в запасе вполне достаточно, чтобы состав был конкурентоспособным. И потом: у клубов есть время, чтобы переформатироваться. Жесткий лимит же предлагают ввести в 2028 году.

— Разве у нас в топовых командах есть шесть сильных российских футболистов? Не боитесь, что уровень чемпионата сильно просядет?

 — Такие разговоры о нехватке хороших местных футболистов ходили всегда. Но ведь брали и находили! Появились же у нас Кисляк, Глебов, Глушенков, Пиняев, Батраков, Тюкавин. Уверен, есть и другие перспективные ребята. Просто им надо давать шансы, правильно их готовить! А что у нас сейчас получается?

— Что?

— Вот смотрите: в заявке 23 футболиста. На поле выходит 11, максимум пять замен. То есть шесть человек вообще не играют. А на следующий день у них у всех выходной... Считаю, если ты не принял участия в игре или вышел на поле всего на три минуты, то на следующий день должен провести две тренировки! Только тогда сможешь прогрессировать. А как иначе?

Валерий Карпин, Данил Глебов и&nbsp;Вячеслав Колосков.«Динамо» не ошиблось с Карпиным. Но, боюсь, в тройке оно не будет». Колосков — о лимите, ВАР, сборной и потолке зарплат

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Футбол
РФС
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
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Колосков: «Лимит? Пять иностранцев на поле и семь в заявке»

Глушенков стал лучшим игроком РПЛ в сентябре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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