Колосков: «У «Зенита» при новом лимите не хватит россиян? Появились же в нашем футболе Кисляк, Батраков, Глушенков»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» заявил, что «Зенит» сможет подстроиться под новый лимит.
— Но тот же «Зенит» сейчас еле вписывается в нынешний лимит. Там восемь иностранцев. У команды Семака возникнут серьезные проблемы, придется полностью переформатироваться.
— Ничего страшного. При любой системе издержки неизбежны. Но, по моему убеждению, пяти сильных легионеров на поле и еще двух-трех в запасе вполне достаточно, чтобы состав был конкурентоспособным. И потом: у клубов есть время, чтобы переформатироваться. Жесткий лимит же предлагают ввести в 2028 году.
— Разве у нас в топовых командах есть шесть сильных российских футболистов? Не боитесь, что уровень чемпионата сильно просядет?
— Такие разговоры о нехватке хороших местных футболистов ходили всегда. Но ведь брали и находили! Появились же у нас Кисляк, Глебов, Глушенков, Пиняев, Батраков, Тюкавин. Уверен, есть и другие перспективные ребята. Просто им надо давать шансы, правильно их готовить! А что у нас сейчас получается?
— Что?
— Вот смотрите: в заявке 23 футболиста. На поле выходит 11, максимум пять замен. То есть шесть человек вообще не играют. А на следующий день у них у всех выходной... Считаю, если ты не принял участия в игре или вышел на поле всего на три минуты, то на следующий день должен провести две тренировки! Только тогда сможешь прогрессировать. А как иначе?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1