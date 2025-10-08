Колосков: «Лимит? Пять иностранцев на поле и семь в заявке»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» назвал оптимальную формулу лимита на легионеров.

— Поговорим о лимите. Оптимальная формула?

— Я, кстати, сам когда-то его вводил. Пять иностранцев на поле.

— А в заявке?

— Семь или восемь. А зачем держать в заявке еще пятерых иностранцев, которые сидят без дела и получают деньги? На их месте могли бы быть молодые, перспективные российские ребята.

— У вас получается даже более жесткая позиция, чем у министра спорта РФ Дегтярева. Он предлагает максимум пять легионеров на поле и десять в заявке.

— Считаю, нам надо разгрузить скамейку от иностранцев, которые не играют. Ну какой в этом смысл, если восемь человек выходят на поле, а еще пять сидят? Огромные деньги тратятся на их зарплаты! Кроме того, эти легионеры мешают развиваться молодым россиянам, занимают их места в тренировочном процессе. Пусть играет пять легионеров — не больше. Этого вполне достаточно.