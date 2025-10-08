Глушенков стал лучшим игроком РПЛ в сентябре

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре, сообщает пресс-служба лиги.

За 26-летнего футболиста проголосовали больше 50 процентов болельщиков, также его выбрали все эксперты РПЛ и три из пяти комментаторов.

На награду также претендовали вратарь «Ростова» Рустам Ятимов, форвард «Спартака» Манфред Угальде, полузащитник московского «Динамо» Бителло и полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

В сентябре Глушенков забил пять голов и сделал одну результативную передачу в трех матчах за «Зенит» в чемпионате России и стал самым результативным игроком РПЛ в месяце.