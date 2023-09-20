Колосков считает, что у «Краснодара» есть хорошие шансы побороться за золото РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Я уверен, что «Краснодар» будет бороться за медали в этом сезоне, это очень хорошая команда. Команда отлично укомплектована, показывает яркую игру, за ней приятно наблюдать. Похоже, в этом году нас ждет жесточайшая борьба за тройку — «Зенит», «Спартак», ЦСКА, все будут бороться за высокие места. Но у «Краснодара» есть хорошие шансы побороться не только за тройку, но и за золото», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав в восьми турах 18 очков. 24 сентября «быки» дома сыграют с «Уралом». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.