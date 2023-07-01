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Сегодня, 12:08

Колосков считает, что Смолов принесет пользу «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о нападающем «Динамо» Федоре Смолове.

«Смолов — один из лучших российских нападающих. Он еще своего последнего слова не сказал. Федор принесет пользу «Динамо» в новом сезоне. Вокруг него много молодых футболистов, которым нужно передать опыт. Если не будет травм, то свои голы он забьет», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

33-летний Смолов в минувшем сезоне провел 24 матча в РПЛ, забив 10 голов и сделав 2 ассиста.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-smolov-svoego-poslednego-slova-eshhe-ne-skazal-on-prineset-pol-zu-dinamo/
Федор Смолов
РФС
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
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