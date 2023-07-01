Колосков считает, что Смолов принесет пользу «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о нападающем «Динамо» Федоре Смолове.

«Смолов — один из лучших российских нападающих. Он еще своего последнего слова не сказал. Федор принесет пользу «Динамо» в новом сезоне. Вокруг него много молодых футболистов, которым нужно передать опыт. Если не будет травм, то свои голы он забьет», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

33-летний Смолов в минувшем сезоне провел 24 матча в РПЛ, забив 10 голов и сделав 2 ассиста.