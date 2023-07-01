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Карасев признался, что матчи между «Спартаком» и ЦСКА остаются для него самыми сложными

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский футбольный судья Сергей Карасев признался, что матчи между «Спартаком» и ЦСКА остаются для него самыми сложными.

«Я уже 30 лет в судействе. Приходилось работать на разных матчах в Европе, в России. Все проходило спокойно. Единственный матч, где действительно колоссальное напряжение, — это «Спартак» — ЦСКА. С 2011 года работаю на этом дерби как главный арбитр и с каждым матчем все сложнее и сложнее. Во время игры постоянно случаются спорные эпизоды, горячие моменты, футболисты все заряженные. Есть ли давление с их стороны? Когда был моложе, пытались меня прощупать: вывести из равновесия, что-то сказать, показать. Сейчас уже лет 10 такого нет. У нас с футболистами взаимное уважение. Все понимают, что на опытного судью никак не повлиять. Во время игры на эмоциях могут что-то сказать и все, после игры жмем руки и благодарим за игру. Если надо объясняю, почему в каком-то эпизоде я принял такое решение», — приводит слова Карасева Legalbet.

Сергей Карасев работает в РПЛ с 2008 года. На данный момент 44-летний россиянин отсудил 242 матча в РПЛ, показал 1008 желтых и 23 красные карточки.

Источник: https://legalbet.ru/news/karasyov-ya-s-2011-goda-rabotayu-glavnim-arbitrom-na/
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