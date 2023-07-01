Карасев признался, что матчи между «Спартаком» и ЦСКА остаются для него самыми сложными
Российский футбольный судья Сергей Карасев признался, что матчи между «Спартаком» и ЦСКА остаются для него самыми сложными.
«Я уже 30 лет в судействе. Приходилось работать на разных матчах в Европе, в России. Все проходило спокойно. Единственный матч, где действительно колоссальное напряжение, — это «Спартак» — ЦСКА. С 2011 года работаю на этом дерби как главный арбитр и с каждым матчем все сложнее и сложнее. Во время игры постоянно случаются спорные эпизоды, горячие моменты, футболисты все заряженные. Есть ли давление с их стороны? Когда был моложе, пытались меня прощупать: вывести из равновесия, что-то сказать, показать. Сейчас уже лет 10 такого нет. У нас с футболистами взаимное уважение. Все понимают, что на опытного судью никак не повлиять. Во время игры на эмоциях могут что-то сказать и все, после игры жмем руки и благодарим за игру. Если надо объясняю, почему в каком-то эпизоде я принял такое решение», — приводит слова Карасева Legalbet.
Сергей Карасев работает в РПЛ с 2008 года. На данный момент 44-летний россиянин отсудил 242 матча в РПЛ, показал 1008 желтых и 23 красные карточки.
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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