Колосков считает, что «Локомотиву» будет сложно заменить Баринова

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что полузащитник Дмитрий Баринов является футболистом высокого уровня, поэтому «Локомотиву» будет трудно найти ему замену.

«Странный переход. Мне казалось, что Баринов и «Локомотив» — это единое целое. Все было хорошо, у Баринова многое получалось, поэтому сложно сказать, что подвигло его на переход, — цитирует Колоскова ТАСС. — Конечно, для «Локомотива» это потеря, потому что игрока такого уровня заменить очень сложно. Для ЦСКА это хорошее приобретение. Одни потеряли, другие приобрели».

13 января «Локомотив» объявил о переходе Баринова в ЦСКА. Он подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29. Дмитрий будет выступать за ЦСКА под 6-м номером.

Полузащитник является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 Баринов стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).

После 18 туров «Локомотив» с 37 очками занимает третье место в РПЛ. ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице — 36 очков.