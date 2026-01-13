Дзюба — о назначении Карседо в «Спартак»: «Удивительно. Не думаю, что «Пафос» — это показатель»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака».

В 2012 году Карседо был в тренерском штабе Унаи Эмери в «Спартаке», когда за него выступал Дзюба.

«Конечно, помню Карседо, он был помощником Унаи Эмери. Удивительно. «Пафос»... Не думаю, что он прямо показатель, если честно. Мы много видели игроков и тех, кто приезжает с Кипра. Я знал, что он начал свою карьеру, удивился, что его «Спартак» позвал, но «Спартак» любит такие неоднозначные решения. Время покажет.

Я не до конца понимаю, кто в «Спартаке» принимает решения. Станковича взяли из-за имени, понятно, что не было опыта. Карседо — нет имени, но вроде бы есть какая-то тренерская база с тем же Эмери. С большими футболистами поработал в больших клубах. Наверное, на этом основывалось [решение]. Какие у меня были отношения с Карседо в «Спартаке»? Никаких. Он был помощником, поэтому особенно никак не взаимодействовали», — сказал Дзюба «РБ Спорт».

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.