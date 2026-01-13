Защитник Кузьмичев вернулся в «Локомотив» из аренды в «Родине»

«Родина» объявила о возвращении защитника Ивана Кузьмичева в «Локомотив».

У 25-летнего футболиста закончилось действие арендного соглашения.

Защитник пополнил состав «Родины» в феврале 2025 года. В этом сезоне в Первой лиге Кузьмичев провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

После 18 туров «Локомотив» с 37 очками занимает третье место в РПЛ.