Лукас Вера рассказал о любимых фразах на русском языке

Полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал о любимых фразах на русском языке, а также поделился мнением, где живут самые красивые девушки.

27-летний аргентинец рассказывал, что у него есть три любимые фразы в русском языке: «Здравствуйте», «Как дела?» и «Девушка, вы очень красивая».

«Часто ли использую последнюю фразу? Только после 10 часов вечера, если поеду куда-то гулять. (Смеется.) Меня научили этой фразе, когда я играл в «Оренбурге». Там смешные ребята. Они даже рассказывали мне, как ругаться матом. Но я нечасто использую фразу про красивую девушку. А самые красивые девушки в Аргентине», — приводит слова Веры «РБ Спорт».

Вера выступает в России с июля 2022 года. Аргентинец перешел из «Лануса» в «Оренбург», в котором провел два года. Сейчас 27-летний футболист играет за «Химки».