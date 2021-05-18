В «Ахмате» раскритиковали Дзюбу за слова про «угнетающую атмосферу в Грозном»
Пресс-служба «Ахмата» отреагировала на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюба об атмосфере на матчах в Грозном.
«Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как чего-то из личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном — ну никак.
Да, у нас уважают гостей, в том числе болельщиков приезжих команд, но за свою команду болеют изо всех сил. Если это угнетает форварда — наши сочувствия. Профессионалы, как правило, приветствуют и уважают болельщиков всех команд и городов«, — цитирует представителя пресс-службы «Чемпионат».
Ранее, 17 мая, в интервью YouTube-каналу «Грустная Передача о Футболе» 32-летний Дзюба заявил, что атмосфера в Грозном его угнетает
«Не знаю, почему, но угнетает. Враждебно настроены там... А раньше, когда там микрофон включали, они вообще моментально заводились», — сказал нападающий.
В прошедшем сезоне Дзюба провел 34 матча за сине-бело-голубых, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4351337-personazh-izvestnyj-a-v-groznom-zabit-nikak-ne-mozhet-v-ahmate-otvetili-dzyube.html
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