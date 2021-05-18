В «Ахмате» раскритиковали Дзюбу за слова про «угнетающую атмосферу в Грозном»

Пресс-служба «Ахмата» отреагировала на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюба об атмосфере на матчах в Грозном.

«Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как чего-то из личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном — ну никак.

Да, у нас уважают гостей, в том числе болельщиков приезжих команд, но за свою команду болеют изо всех сил. Если это угнетает форварда — наши сочувствия. Профессионалы, как правило, приветствуют и уважают болельщиков всех команд и городов«, — цитирует представителя пресс-службы «Чемпионат».

Ранее, 17 мая, в интервью YouTube-каналу «Грустная Передача о Футболе» 32-летний Дзюба заявил, что атмосфера в Грозном его угнетает

«Не знаю, почему, но угнетает. Враждебно настроены там... А раньше, когда там микрофон включали, они вообще моментально заводились», — сказал нападающий.

В прошедшем сезоне Дзюба провел 34 матча за сине-бело-голубых, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач.