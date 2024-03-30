Колосков посоветовал «Динамо» приобрести новых игроков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

«Чтобы сделать точный анализ, надо знать, как команда тренируется. Судя по результатам, тренируется плохо. После зимнего перерыва команда который раз просто проваливается. Но это общий вывод. А частный вывод состоит в том, что команде надо еще минимум пять хороших игроков. Нужны вратарь, два защитника и два полузащитника. И, возможно, даже еще одного нападающего», — цитирует Колоскова «Евро.Футбол.Ру».

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в РПЛ.