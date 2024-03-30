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Сегодня, 17:39

Колосков посоветовал «Динамо» приобрести новых игроков

Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

«Чтобы сделать точный анализ, надо знать, как команда тренируется. Судя по результатам, тренируется плохо. После зимнего перерыва команда который раз просто проваливается. Но это общий вывод. А частный вывод состоит в том, что команде надо еще минимум пять хороших игроков. Нужны вратарь, два защитника и два полузащитника. И, возможно, даже еще одного нападающего», — цитирует Колоскова «Евро.Футбол.Ру».

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в РПЛ.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
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15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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Динамо – Ростов
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