«Сочи» — ЦСКА: хозяева отыграли один мяч

«Сочи» забил первый гол в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА.

На 50-й минуте отличился форвард сочинской команды Сауль Гуарирапа. Венесуэльский футболист забил первый гол за «Сочи» в РПЛ, он выступает за сочинцев на правах аренды.

Счет в игре стал 2:1 в пользу армейцев.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.