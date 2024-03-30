«Сочи» — ЦСКА: гости забили в начале второго тайма

ЦСКА увеличил преимущество в матче 22-го тура чемпионата России с «Сочи».

На 46-й минуте встречи голом отметился форвард армейцев Антон Заболотный. На данный момент счет в игре 2:0 в пользу московской команды.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.