Сегодня, 21:00

Колосков поддержал подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы: «Это мера поддержки клубов. Как можно от него напиться?»

Дарик Агаларов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы.

«Я уже три года назад сказал, что надо вернуть пиво на стадионы. Здесь не должно быть сомнений! Пока больше разговоров, чем действий. Противники этой идеи почему-то думают, что сразу появятся алкоголики, кружки и пивные стаканы будут повсюду валяться. Это чушь и ерунда. Сейчас совсем другая публика. Это в первую очередь мера поддержки клубов. Это реклама и, соответственно, дополнительные средства в бюджет клубов — главная цель. Противники этой идеи — это те люди, которые на стадион в основном не ходят. Как можно от этого пива напиться? Абсолютно невозможно и не нужно. Я в свое время говорил, что стоит и водку вернуть в определенных местах. Ничего в этом плохого нет, ведь другая публика совсем. Я прихожу на «Динамо» и там на трибунах много детей, женщин, семейных пар. Кому там напиваться? Я полностью за то, чтобы пиво вернулось на стадионы!» — сказал Колосков «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

РПЛ
РФС
Вячеслав Колосков
