Колосков оценил идею создания альтернативной Лиги чемпионов в сезоне-2022/23

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» оценил идею создания альтернативной Лиги чемпионов. По информации «СЭ», руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка премьер-лиги в формате, напоминающим Лигу чемпионов. Соревнования могут появиться во внутреннем календаре в сезоне-2022/23 в случае, если в высшем дивизионе останется 16 клубов.

«Любая игра — это венец подготовки футболистов. С этой точки зрения чем больше игр, тем выше качество футбола. Это способствует развитию мастерства футболистов. Конечно, это еще и интерес для зрителей — дополнительные игры с сильными соперниками и непредсказуемыми результатами. Плюс система плей-офф способствует турнирной мотивации, команды будут играть только на победу. Но этот турнир будет иметь смысл только в случае материального стимула футболистов. Призовые за этот турнир должны быть хорошими. Это хорошее начинание, но его нужно разработать в соответствии с критериями РФС», — сказал Колосков «СЭ».

Согласно проекту на первом этапе они должны быть разбиты на четыре группы в результате жеребьевки, причем перед ней команды поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в РПЛ-2021/22. То есть первую составят коллективы, которые финишируют 1-4-м, вторую — 5-8-м, третью — 9-12-м, четвертую — либо 13-14-м и два новичка из ФНЛ, либо к добившимся повышения в классе напрямую добавятся победители стыков с 3-го и 4-го мест первой лиги.