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Сегодня, 13:37

Каттани прокомментировал слухи о возможном уходе Ваноли из «Спартака»

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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Паоло Ваноли.

«У «Спартака» есть главный тренер — и не только на этот сезон, но и на следующий. И я уверен, что на сезон-2023/24 тоже. Вместе с этим тренером мы работаем исходя из клубной стратегии на будущее. Любые другие комментарии излишни, тем более что цели на этот сезон еще открыты», — сказал Ваноли.

Ранее появилась информация, что руководство клуба ищет замену Ваноли. Среди кандидатов назывались Игорь Осинькин, Андрей Талалаев и Михаил Галактионов.

«Спартак» после 27 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 34 очка.

ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
Паоло Ваноли
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 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
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