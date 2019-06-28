Колосков – об идее Гинера расширить РПЛ за счет клубов из Белоруссии, Казахстана и Армении: "В этих странах нет ни одной команды сильнее первой четверки ФНЛ"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил против идеи президента ЦСКА Евгения Гинера увеличить число участников российской премьер-лиги за счет включения в нее команд из Армении, Белоруссии и Казахстана.

– Уже выступал категорически против расширения лиги и, тем более, не поддерживаю ее увеличение за счет клубов из СНГ, – говорит Колосков. – Приведу три причины. Первая – отсутствие условий, прежде всего, климатических. В случае, если число команд в РПЛ возрастет, придется делать сезон на две недели дольше. Это значит, что играть придется ранней весной в слякоть и зимой в холод.

Вторая – в Белоруссии, Казахстане и Армении нет ни одной команды, которая была бы сильнее первой четверки нашей ФНЛ. Что нам даст включение таких коллективов в свой чемпионат с точки зрения спортивной конкуренции?

Третья – команды из вышеупомянутых стран разыгрывают в своих первенствах право участия в еврокубках. В РПЛ же они в жизни не пробьются в Лигу чемпионов или Лигу Европы, а это повлияет на их финансовое состояние. К тому же, представьте себе: команда из Армении полетит на Урал, или наоборот. Представляете, какие это затраты? Сумасшедшие деньги!

Конечно, можно выслушать инициативу Гинера, это руководитель одного из лидеров российского футбола, но надо быть реалистами и понимать, чего нам не хватает. Мне все же кажется, что мы должны сами разобраться с вопросом улучшения премьер-лиги. Для этого нужно сосредоточить силы на трех направлениях: условиях для игроков и зрителей, обеспечении стабильного финансирования и, самое главное, подготовке качественного резерва. Мы можем заявить хоть 32 клуба в премьер-лигу, но какой смысл? Футболистов явно не хватает. (Иван Торопцев)

Гинер снова всех опередил. Он хочет объединенный чемпионат 2.0