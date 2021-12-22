Колосков о переносе тура в РПЛ: «В будущем надо планировать календарь более четко»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение клубов перенести 22-й тур Тинькофф РПЛ из-за участия сборной России в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

«Конечно, это правильное решение. Клубы подтвердили свою заинтересованность в успехе национальной команды. Все понимают, что за три дня подготовить команду невозможно. Логичное и правильное решение в пользу сборной. Если не нарушится игровой ритм, то никакого вреда от переноса не будет. Всегда есть какие-то резервные дни. Я не вижу в этом проблемы. В будущем надо планировать календарь более четко, сразу же увязывать его с интересами национальной команды. Было решение ФИФА о выделении дней в календаре для подготовки сборных к матчам», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

22-й тур Тинькофф РПЛ должен был пройти с 18 по 20 марта 2022 года. После решения о переносе матчи состоятся в период с 3 по 5 мая. 24 марта сборная России сыграет стыковой матч против Польши в Москве, а в случае победы — дома, 29 марта — со Швецией или Чехией.