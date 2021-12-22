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Бабаев о возможном закрытии стадиона ЦСКА: «Надеемся на адекватное решение»

14:34
Роман Бабаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Бабаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможное закрытие стадиона армейцев.

Болельщики ЦСКА во&nbsp;время матча против &laquo;Зенита&raquo;. «Клуб не мог повлиять на действия полиции и до пяти утра пытался освободить невиновных». Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев — о массовых задержаниях болельщиков после матча с «Зенитом»

«Неполадки на стадионе в процессе решения. Слухи о закрытии арены? Будет заседание суда послезавтра. Надеемся на адекватное решение. Мы в тесной взаимосвязи с коллегами из правоохранительных органов, будем учитывать этот негативный опыт», — сказал Бабаев.

28 ноября полиция задержала более 400 человек после игры ЦСКА — «Зенит» (0:2), на которой фанаты красно-синих использовали пиротехнику. Болельщики не могли покинуть «ВЭБ Арену» почти три часа, часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.

На следующий день в МВД заявили, что стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики.

В четверг, 8 декабря, КДК РФС объявил решения по матчу ЦСКА с «Зенитом».

В том числе за необеспечение общественной безопасности запретить допуск зрителей на секторы трибуны «А» стадиона «ВЭБ Арена» на 2 домашних матча (один — реальный против тульского «Арсенала» 11 декабря, второй — условный).

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