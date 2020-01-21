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Кокорин в стартовом составе «Зенита» на матч с «Аль-Увайнахом»

16:17
Александр Кокорин выйдет с первых минут у «Зенита» на матч против «Аль-Увайнаха». Фото twitter.com, ФК «Зенит»
Александр Кокорин выйдет с первых минут у «Зенита» на матч против «Аль-Увайнаха». Фото twitter.com, ФК «Зенит»
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Стал известен стартовый состав «Зенита» на контрольный матч против «Аль-Увайнаха», сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых. Форвард Александр Кокорин выйдет с первых минут у команды из Санкт-Петербурга. Игра пройдет в Дохе (Катар) и начнется в 17.00 (мск).

Ранее «Сочи» сообщил об аренде до конца сезона-2019/20 Кокорина.

Аль-Увайнах — Зенит

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