Кокорин в стартовом составе «Зенита» на матч с «Аль-Увайнахом»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на контрольный матч против «Аль-Увайнаха», сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых. Форвард Александр Кокорин выйдет с первых минут у команды из Санкт-Петербурга. Игра пройдет в Дохе (Катар) и начнется в 17.00 (мск).

Ранее «Сочи» сообщил об аренде до конца сезона-2019/20 Кокорина.