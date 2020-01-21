Кокорин в стартовом составе «Зенита» на матч с «Аль-Увайнахом»
16:17
Стал известен стартовый состав «Зенита» на контрольный матч против «Аль-Увайнаха», сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых. Форвард Александр Кокорин выйдет с первых минут у команды из Санкт-Петербурга. Игра пройдет в Дохе (Катар) и начнется в 17.00 (мск).
Ранее «Сочи» сообщил об аренде до конца сезона-2019/20 Кокорина.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитАльУвайнах!#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/GVoRG1uUQu— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 21, 2020
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