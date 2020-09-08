Кокорин тренируется в общей группе «Спартака» перед дерби с ЦСКА
13:53
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин тренируется в общей группе перед дерби с ЦСКА, сообщает официальный сайт красно-белых.
В общую группу вернулся и форвард Эсекиэль Понсе, у которого было небольшое повреждение. В ближайшее время к команде присоединятся игроки, вызванные в национальные сборные.
29-летний Кокорин перешел в «Спартак» этим летом свободным агентом, однако из-за травмы еще ни разу не сыграл в новом клубе.
Матч «ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 13 сентября. Начало игры — в 19.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-09-08-gotovimsya_k_derbi_kokorin_i_ponse_v_obshchey_gruppe/
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