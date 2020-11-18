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Кокорин снял свой крутой авто для Давидыча

17:49
Александр Кокорин и Эрик Давидыч. Фото Instagram
Александр Кокорин и Эрик Давидыч. Фото Instagram
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поучаствовал в записи ролика автомобильного блогера Эрика Давидыча.

«Хотите узнать, что Александр сказал по поводу «Мерседес» Е-класс 63 АМГ? Увидите это в тест-драйве D3», — написал у себя в Instagram блогер, выложив совместное фото с футболистом.

Также, в сторис Insragram Давидыча появилось видео, в котором Кокорин сидит за рулем «Мерседес» и жмет на газ, а блогер отвечает ему: «Она вообще никак не звучит, бро».

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