Кокорин снял свой крутой авто для Давидыча
17:49
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поучаствовал в записи ролика автомобильного блогера Эрика Давидыча.
«Хотите узнать, что Александр сказал по поводу «Мерседес» Е-класс 63 АМГ? Увидите это в тест-драйве D3», — написал у себя в Instagram блогер, выложив совместное фото с футболистом.
Также, в сторис Insragram Давидыча появилось видео, в котором Кокорин сидит за рулем «Мерседес» и жмет на газ, а блогер отвечает ему: «Она вообще никак не звучит, бро».
из Instagram Эрика Давидыча pic.twitter.com/TfVnGixezW— dolvya (@dolvya1) November 18, 2020
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