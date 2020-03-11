Кокорин с улыбкой отпраздновал гол в ворота «Оренбурга» и показал свои зубы
20:25
Форвард «Сочи» Александр Кокорин реализовал пенальти на 35-й минуте матча 18-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга». Игра проходит в Сочи на стадионе «Фишт».
28-летний российский футболист отпраздновал свой забитый мяч, показав на зубы.
11 марта. Сочи. Александр Кокорин необычным образом отпраздновал гол в ворота «Оренбурга». Фото «Матч Премьер».
? Александр Кокорин реализовал 11-метровый удар.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 11, 2020
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Для Кокорина этот гол стал вторым в составе «Сочи».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Оренбург».