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Кокорин с улыбкой отпраздновал гол в ворота «Оренбурга» и показал свои зубы

20:25
Александр Кокорин. Фото «Матч Премьер». 11 марта. Сочи. Александр Кокорин необычным образом отпраздновал гол в ворота «Оренбурга». Фото «Матч Премьер».
Александр Кокорин. Фото «Матч Премьер».
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин реализовал пенальти на 35-й минуте матча 18-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга». Игра проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

28-летний российский футболист отпраздновал свой забитый мяч, показав на зубы.

11 марта. Сочи. Александр Кокорин необычным образом отпраздновал гол в ворота "Оренбурга". Фото "Матч Премьер".
11 марта. Сочи. Александр Кокорин необычным образом отпраздновал гол в ворота «Оренбурга». Фото «Матч Премьер».

Для Кокорина этот гол стал вторым в составе «Сочи».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Оренбург».

Сочи — Оренбург

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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