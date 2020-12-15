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Кокорин пропустит матч «Спартака» с «Зенитом»

12:49
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, что нападающий красно-белых Александр Кокорин пропустит матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет 16 декабря в Санкт-Петербурге.

— Кокорин не полетит на игру с «Зенитом». Жалуется на мышечные боли, — заявил Фетисов в комментарии «СЭ».

Ранее 29-летний российский форвард пропустил игры красно-белых против «Тамбова» и «Сочи» из-за повреждения.

В этом сезоне Кокорин забил за «Спартак» 2 мяча в 10 матчах.

(Максим Алланазаров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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