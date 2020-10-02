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Кокорин не сыграет против «Зенита». Форвард вновь получил травму и пропустит две недели

14:05
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что нападающий Александр Кокорин вновь получил мышечное повреждение и не поможет команде в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Я очень доволен работой на этой неделе, — сказал Тедеско. — Нечасто удается работать с командой полноценно всю неделю, так что воспользовались тем, что пока график не такой плотный. Кокорин не сможет сыграть из-за мышечной травмы, которую он снова получил. Он пропустит около двух недель. В остальном по травмированным есть еще пара вопросов. (Константин Алексеев)

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента минувшим летом, 29-летний россиянин пропустил старт сезона-2020/21 из-за травмы. На его счету 1 результативная передача в 3 матчах за красно-белых.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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