Кокорин не сыграет против «Зенита». Форвард вновь получил травму и пропустит две недели

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что нападающий Александр Кокорин вновь получил мышечное повреждение и не поможет команде в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Я очень доволен работой на этой неделе, — сказал Тедеско. — Нечасто удается работать с командой полноценно всю неделю, так что воспользовались тем, что пока график не такой плотный. Кокорин не сможет сыграть из-за мышечной травмы, которую он снова получил. Он пропустит около двух недель. В остальном по травмированным есть еще пара вопросов. (Константин Алексеев)

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента минувшим летом, 29-летний россиянин пропустил старт сезона-2020/21 из-за травмы. На его счету 1 результативная передача в 3 матчах за красно-белых.