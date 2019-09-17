Кокорин-младший поблагодарил за поддержку

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина поблагодарил всех, кто оказал ему поддержку. Сегодня братья Кокорины и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО.

«Всем спасибо за поддержку», — написал Кокорин-младший в сториз Instagram.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

Что можно, а что нельзя Кокорину и Мамаеву после выхода по УДО //

Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды

Кокорин и Мамаев выходят на свободу: большой онлайн