Кокорин и Мамаев - в тройке лучших игроков сезона по версии Григалавы

Защитник тульского "Арсенала" Гиа Григалава назвал свою тройку лучших игроков сезона.

На первое место он поставил нападающего "Зенита" Александра Кокорина, вторым идет полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев. Замыкает тройку полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

Напомним, что Кокорин и Мамаев продолжают находиться в тюрьме. Они взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста "Зенита" к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока "быков" – к полутора годам.

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