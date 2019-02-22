16:03 | Футбол — РПЛ

Кокорин и Мамаев, скорее всего, выступят в Мосгорсуде по видеосвязи

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий, скорее всего, не приедут в Московский городской суд на рассмотрение апелляции, которое запланировано на 26 февраля.

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе суда, обвиняемые в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина с большой долей вероятности будут давать показания по видеосвязи из СИЗО №2 "Бутырка", где находятся в изоляторе уже больше четырех месяцев.

Футболисты и другие фигуранты дела не приезжали на две предыдущие апелляции, которые рассматривались в октябре и декабре 2018 года. (Андрей Михайлов)

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