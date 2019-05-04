"Зенит" досрочно оформил титул чемпиона России-2018/19. 20 футболистов основного состава команды впервые в карьере выиграли российскую премьер-лигу.

В их число вошли: Андрей Лунев, Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Матиас Краневиттер, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Эрнани, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Антон Заболотный, Артем Дзюба, а также Александр Кокорин.

Последний с 8 октября находится в СИЗО по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Игорь Смольников, Олег Шатов, Луиш Нету и Михаил Кержаков выиграли чемпионские звания во второй раз; Кристиан Нобоа – в третий (ранее он делал это дважды с "Рубином"), Юрий Жирков – в третий (дважды до этого – с ЦСКА), Александр Анюков – в пятый.