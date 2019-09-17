«Кокорин будет стажироваться в «Сочи», а Мамаев разговаривает с «Галатасараем»

Футбольный тренер Александр Петренко, который судил матчи Александра Кокорина и Павла Мамаева на территории исправительной колонии в Алексеевке, рассказал «СЭ» о будущем обоих футболистов.

— Я позавчера с ними разговаривал после матча их команды против офицерского состава колонии, — сказал Петренко. — Саша говорит, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в «Сочи». Пашу хочет «Галатасарай», не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО. А матч с офицерами они выиграли со счетом 6:5: побеждали с большим запасом, 5:0, но потом дали возможность чуть-чуть отыграться.

— Еще у них здесь матчи были, если не считать игру с «Салютом»?

— Да, трижды мы сюда приезжали еще. Парни даже кличку мне дали — старый, говорили, что судил я хорошо. Там организовали мини-турнир: две команды заключенных, а также «Слобода-2» и «Слобода-3», в которых, в том числе, играли офицеры колонии. Я их называл командой «Господа офицеры». Кокорин и Мамаев обыграли и своих, и офицеров, и «Слободу». У нас как Спартакиада получилась: и гири были, и теннис настольный, прыжки с места, жим штанги.

— И как они? В порядке?

— Кокорин — в полнейшем. Я с ним общался, спрашивал, как же он играет без наколенника после травмы. Он отвечает: да все нормально, я на ходу! Мамаев тоже хорош. У них было все наигранно, Мамаев не глядя отдает передачу, Кокорин принимает и забивает красавец-гол. И влет, и сверху. В общем

— Скучно теперь будет без них?

— Так к нам сейчас хоккеист приедет. Из «Спартака», кажется. Будет весело. В колонии говорят: лед зальем, будем играть. Так что вы к нам еще приезжайте. (Александр Рогулев)