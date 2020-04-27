РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Когда российские клубы возобновят тренировки. Ответ РПЛ и РФС

15:28
Когда команды возобновят занятия? Фото Федор Успенский, "СЭ"
Когда команды возобновят занятия? Фото Федор Успенский, "СЭ"

В Российской премьер-лиге сообщили, когда клубы-участники сезона-2019/20 смогут начать тренироваться. В данный момент клубы не могут проводить полноценные командные тренировки из-за пандемии коронавируса.

«РПЛ и РФС обсудили с клубами, как начинать тренировки, — говорится в заявлении на сайте премьер-лиги. — РПЛ и РФС изучили различные ограничения властей и на их основе сформируют рекомендации по подготовке футболистов. Они коснутся специфики проведения индивидуальных тренировок в режиме карантина и самоизоляции, медицинского тестирования игроков. Также в документе будут прописаны условия, при которых можно начать групповые занятия и затем перейти к полноценным командным тренировкам на базах клубов. РПЛ и РФС планируют разработать эти рекомендации совместно с Роспотребнадзором. Предложения будут актуальными при условии, что власти ослабят или полностью отменят указы, которые сейчас ограничивают командные тренировки».

По данным Роспотребнадзора на день 27 апреля, в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.

Заявление РПЛ: два варианта доигровки, возобновление тренировок, матчи без зрителей и обмен с ФНЛ

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 168
Все опросы
Какой сценарий окончания сезона РПЛ-2019/20 вам нравится больше?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир