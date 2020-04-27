Когда российские клубы возобновят тренировки. Ответ РПЛ и РФС

В Российской премьер-лиге сообщили, когда клубы-участники сезона-2019/20 смогут начать тренироваться. В данный момент клубы не могут проводить полноценные командные тренировки из-за пандемии коронавируса.

«РПЛ и РФС обсудили с клубами, как начинать тренировки, — говорится в заявлении на сайте премьер-лиги. — РПЛ и РФС изучили различные ограничения властей и на их основе сформируют рекомендации по подготовке футболистов. Они коснутся специфики проведения индивидуальных тренировок в режиме карантина и самоизоляции, медицинского тестирования игроков. Также в документе будут прописаны условия, при которых можно начать групповые занятия и затем перейти к полноценным командным тренировкам на базах клубов. РПЛ и РФС планируют разработать эти рекомендации совместно с Роспотребнадзором. Предложения будут актуальными при условии, что власти ослабят или полностью отменят указы, которые сейчас ограничивают командные тренировки».

По данным Роспотребнадзора на день 27 апреля, в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.

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