Когда легионеры «Ахмата» вернутся в Россию? Отвечает гендиректор клуба

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» ситуацию с возвращением четырех иностранных футболистов в расположение грозненского клуба и добавил, что все остальные игроки сдали тесты на коронавирус.

— Надеюсь, все получится, и в ближайшие дни мы вернем игроков из Европы в Грозный, — заявил Айдамиров. — Мы пытаемся собрать их вместе и организовать их вылет из одного аэропорта. После возвращения им еще придется пройти двухнедельный карантин.

— Остальные футболисты уже готовы возобновить тренировки?

— Все уже собрались, сдали тесты. Ждем результатов.

В «Ахмате» ожидают возвращения четырех игроков: албанцев Бернарда Беришу и Одисе Роши, хорвата Зорана Нижича и серба Мирослава Богосаваца. (Евгений Белоусов)