Мостовой не верит в потолок зарплат в чемпионате России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым" сказал, что не верит в введение потолка зарплат в Тинькофф РПЛ.

«Потолок зарплат никогда нигде не введется, не только у насПросто нельзя делать то, что делается у нас — обычный средний футболист, который играет в чемпионате России, получает намного больше, чем люди того же возраста, которые играют в Европе. Чтоб этого не делать, должны быть люди, которые могут в этом разбираться и понимать, что футболист чемпионата России, который никогда и нигде не выигрывал зарабатывает больше футболиста «Лацио», к примеру. Проблемы в том числе и в менеджменте. Какие мы в рейтинге? 20-е? А потом спрашивает, почему футболисты останавливаются. А как они будут прогрессировать? Куда им стремится? Кто сейчас захочет играть в Европе? Да никто уже даже на словах не хочет. Да и кто возьмет? Хорошо еще, что Головин с Миранчуком уехали», — сказал Мостовой.