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14 марта, 13:30

Кобелев: «Рано короновать «Зенит». Во втором тайме «Динамо» ему ни в чем не уступало»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» выразил сомнения в том, что «Зенит» вновь станет чемпионом России.

 «Зенит» показал, кто есть кто в российском футболе?

 Ну а разве кто-то сомневался в силе команды Семака? Но впереди еще 10 туров РПЛ. Случиться может все что угодно. «Динамо» находится в хорошей физической форме. Это надо признать. Пока непонятно, как поведет себя «Краснодар» после смены тренера. Иногда такие перестановки могут приводить к эмоциональному подъему команды. Так что я бы «быков» со счетов пока точно не сбрасывал.

 То есть вы не уверены в том, что «Зенит» доведет дело до победы в чемпионате?

 Пока такой уверенности нет. В первом тайме «Динамо» совершило детскую ошибку в эпизоде с первым голом Кассьерры, пытаясь создать положение вне игры. Кроме того, как заметил выше, бело-голубые много мячей потеряли в атаке. А во втором тайме команда Лички ни в чем не  уступала подопечным Семака!

 
Артур в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Артур и Педро не приехали сюда играть на чистых мячах». Кобелев — о победе «Зенита» над «Динамо» в Кубке

 Но счет на табло.

 В чем преимущество «Зенита»? Скамейка длиннее, и есть психология победителей. Ее никто не видел, но она существует в природе. Однако все равно рано короновать сине-бело-голубых. Впереди еще  два с половиной месяца борьбы. От травм никто не застрахован, нужно внимательнее изучить календарь. Если бы отрыв составлял 5-7 очков, можно было бы говорить о серьезных шансах питерцев на золото. Но сейчас расклад совсем другой. Всего одно очко от «Краснодара» и два от «Динамо».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сергея Семака 40 набранных очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (39), а тройку лучших замыкает «Динамо» (38).

Андрей Кобелев (футбол)
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
10
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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