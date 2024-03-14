Кобелев: «Рано короновать «Зенит». Во втором тайме «Динамо» ему ни в чем не уступало»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» выразил сомнения в том, что «Зенит» вновь станет чемпионом России.
— «Зенит» показал, кто есть кто в российском футболе?
— Ну а разве кто-то сомневался в силе команды Семака? Но впереди еще 10 туров РПЛ. Случиться может все что угодно. «Динамо» находится в хорошей физической форме. Это надо признать. Пока непонятно, как поведет себя «Краснодар» после смены тренера. Иногда такие перестановки могут приводить к эмоциональному подъему команды. Так что я бы «быков» со счетов пока точно не сбрасывал.
— То есть вы не уверены в том, что «Зенит» доведет дело до победы в чемпионате?
— Пока такой уверенности нет. В первом тайме «Динамо» совершило детскую ошибку в эпизоде с первым голом Кассьерры, пытаясь создать положение вне игры. Кроме того, как заметил выше, бело-голубые много мячей потеряли в атаке. А во втором тайме команда Лички ни в чем не уступала подопечным Семака!
— Но счет на табло.
— В чем преимущество «Зенита»? Скамейка длиннее, и есть психология победителей. Ее никто не видел, но она существует в природе. Однако все равно рано короновать сине-бело-голубых. Впереди еще два с половиной месяца борьбы. От травм никто не застрахован, нужно внимательнее изучить календарь. Если бы отрыв составлял 5-7 очков, можно было бы говорить о серьезных шансах питерцев на золото. Но сейчас расклад совсем другой. Всего одно очко от «Краснодара» и два от «Динамо».
На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сергея Семака 40 набранных очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (39), а тройку лучших замыкает «Динамо» (38).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5