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14 марта, 13:50

Гайич: «Чалов отказался переходить в «Зенит»? Правильно сделал»

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Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал слухи о том, что его одноклубник Федор Чалов мог перейти в «Зенит».

«Чалов» отказался переходить в «Зенит»? И правильно сделал», — приводит слова Гайича «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предлагали за нападающего около 10 миллионов евро. Россиянин отказался от предложения петербуржцев, потому что хочет продолжить карьеру в Европе.

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока а ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

ЦСКА занимает четвертое место, набрав 32 очка в 20 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Милан Гайич
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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 - : -
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