Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев сравнил отмену правила выездного гола с введением ВАР.

«Об этом правиле все время говорят команды, которые не проходят в следующую стадию, потому что пропустили гол дома. Другие ратуют за то, чтобы была старая система. Но это так же, как ВАР: пока мы не поймем, как это будет действовать, вряд ли мы на 100 процентов можем быть уверены, что это как-то улучшит игру. С моей точки зрения, гол на выезде может действительно раскрыть игру. Все-таки команды, которые играют дома, не в последнюю очередь думают об обороне — сыграть 0:0 дома, а на выезде сыграть 1:1 и пройти дальше. В любом случае, это продуманное решение, не спонтанное. Об этом говорили в последние годы — посмотрим, как будет выглядеть. Мне кажется, хуже не станет», — приводит «Газета.ru» слова Кобелева.

Специалист отметил, что для полноценной оценки решения об отмене правила выездного гола нужно пройти определенное время.

«УЕФА и ФИФА очень тонко ведут политику каких-либо изменений. Помните ситуацию с ВАР? Все говорили: слава богу, наконец-то вопросов не будет. Ввели ВАР — и мы видим, что вопросов стало меньше, но не настолько, появились другие вопросы. Поэтому давайте посмотрим, раскроет ли это правило игру. Я считаю, что в любом случае, если тренер пропагандирует игру от обороны, если для него главное не забить, а сыграть на ноль, то никакие правила его не сподвигнут играть в атаку», — добавил Кобелев.

24 июня стало известно, что с сезона-2021/22 во всех турнирах под эгидой УЕФА не будет действовать правило выездного гола, согласно которому при равном счете по итогам двух матчей в плей-офф турниров преимущество получала команда, забившая больше мячей на выезде.