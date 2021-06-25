Сбор судей РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге
17:07
Предсезонный сбор арбитров и помощников судей премьер-лиги пройдет с 18 по 23 июля в Санкт-Петербурге.
Как стало известно «СЭ», пока окончательный список участников не определен. Скорее всего, он станет известен на следующей неделе.
Кроме судей в сборе примут участие инспекторы РПЛ.
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