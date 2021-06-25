Денис Мацуев рассказал о знакомстве с женой Леонида Федуна Заремой Салиховой

Знаменитый классический пианист и болельщик, народный артист России Денис Мацуев в интервью «СЭ» рассказал о знакомстве с возлюбленной владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремой Салиховой.

— Честно говоря, не понимаю, что происходит, — говорит Мацуев. — С одной стороны, хорошо, что наконец-то мы начали получать информацию о нашем любимом клубе не из анонимных источников, а из столь приближенного. Хорошо, если все это делается от чистого сердца, для болельщиков, чтобы они понимали: есть человек, который так переживает за нашу команду, и у него вот такой порыв. Только вот пойдет ли то, что она говорит, «Спартаку» во благо?

— Она не скрывает, что находится в резкой оппозиции назначению Витории и вообще менеджменту «Спартака». Вся эта история выглядит максимально странно.

— Да, жена Федуна, которая против главного тренера и к тому же говорит об этом публично, — это очень странно. Могу позвонить Леониду Арнольдовичу, но не хочу вмешиваться в эту историю. У меня одно желание — чтобы «Спартак» в год юбилея бился за чемпионство. И мечта — чтобы он эту битву выиграл. А все, что происходит вокруг, — это к той же самой теме нефутбольного ажиотажа, которую мы поднимали ранее.

Видел тренировки, которые Витория проводит, — и, по-моему, он с хорошим рвением начал свои спартаковские гастроли. Дай бог, чтобы мы с ним проповедовали правильный, современный, комбинационный футбол. На самом деле результат совершенно непредсказуем. Мы же помним, например, Унаи Эмери, которого уволили из «Спартака» через пять месяцев, а потом он четыре раза выиграл Лигу Европы. Или, с другой стороны, Массимо Карреру, который никогда до того не работал главным тренером, а потом стал спартаковским героем. Не знаю, от чего это зависит.

Дай бог, чтобы все получилось. И чтобы Витории дали спокойно работать. Держим кулаки! Не хочется никаких потрясений, которых у нас было очень много. Еще раз хочу сказать огромное спасибо за работу Доменико Тедеско. Он полюбился нашим болельщикам, команда вышла в квалификацию Лиги чемпионов.

— С Заремой, кстати, лично знакомы?

Мы несколько раз сидели рядом с Федуном и Заремой на матчах сборной во время матчей ЧМ-2018 против Саудовской Аравии, Египта и Испании. Выяснилось даже, что в юном возрасте эта очень красивая девушка ходила на мои концерты и вообще любит классическую музыку. Болела за сборную на трибунах она очень активно, но, я бы сказал, интеллигентно.

Сейчас мнение она высказывает более напористо. Зарема — непосредственная. В ней есть какая-то искра. Видно, что это не наносное, не искусственное. Повторяю: дай бог, чтобы то, что она говорит, помогло, а не навредило команде. Если мы все проиграем, ей все эти высказывания припомнят, зададутся вопросом, зачем было выносить сор из избы. Все-таки Николай Петрович на нас иногда сверху посматривает...

3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.

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