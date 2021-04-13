Бывший футболист и главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о смерти заслуженного врача России, бывшего врача «Локомотива» Александра Ярдошвили.

«В такие моменты сложно подобрать слова. Я знаком с Эдуардычем практически с 16-17 лет — уже больше 30 лет. Я был начинающим футболистом. В то время доктор был для нас как второй отец. Мы долго сидели на базе, постоянно обращались. Александр Эдуардович никогда никому не отказывал. Он был профессионалом своего дела, у которого учились многие поколения молодых врачей. Не припомню ни одной проблемы, ни одного плохого момента, связанного с Александром Эдуардовичем. Тяжело, когда люди в таком раннем возрасте уходят от нас», — сказал Кобелев «СЭ».

13 апреля на своем официальном сайте московское «Динамо» сообщило о смерти врача команды Александра Ярдошвили на 67-м году жизни.

Ярдошвили работал в московском клубе с 2016-го года. На протяжении 14 лет (с 1998-го по 2012-й годы) он трудился в сборной России по футболу.

(Константин Колмаков)