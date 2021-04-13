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Евсеев — о смерти врача Ярдошвили: «Неожиданно и очень тяжело»

11:00
Вадим Евсеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался по поводу смерти заслуженного врача России Александра Ярдошвили.

«Конечно, это неожиданно и очень тяжело, потому что я хорошо знал Александра Эдуардовича. Мы работали с ним в «Локомотиве». Он был связующим звеном между футболистами и тренерским штабом. Ярдошвили лечил меня, отправлял на операции. Александр Эдуардович был очень радостным, с ним было всегда приятно пошутить, да и просто поговорить. Футболистам было всегда легко с ним. Мои соболезнования», — сказал Евсеев «СЭ».

13 апреля на своем официальном сайте московское «Динамо» сообщило о смерти врача команды Александра Ярдошвили на 67-м году жизни.

Ярдошвили работал в московском клубе с 2016-го года. На протяжении 14 лет (с 1998-го по 2012-й годы) он трудился в сборной России по футболу.

(Владислав Флегонтов)

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