Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Муса, Еременко и Рауш попали в топ-10 самых дорогих свободных агентов

11:23
Теги:

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих свободных агентов. Четыре места в первой десятке заняли футболисты, ранее выступавшие в чемпионате России.

На четвертой строчке — бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса (4 миллиона евро). 5 место — у экс-полузащитника «Рубина» Мубарака Вакасо (3 миллиона евро), 6-й — бывший хавбек «Ростова» Роман Еременко (2 миллиона евро). 9-ю строчку занял российский защитник Константин Рауш (1,8 миллиона евро), который в декабре 2020 года покинул московское «Динамо».

Возглавляет рейтинг экс-нападающий донецкого «Шахтера» Алекс Тейшейра (7 миллионов евро).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CNk58SNFNoh/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд