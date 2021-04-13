Муса, Еременко и Рауш попали в топ-10 самых дорогих свободных агентов

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих свободных агентов. Четыре места в первой десятке заняли футболисты, ранее выступавшие в чемпионате России.

На четвертой строчке — бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса (4 миллиона евро). 5 место — у экс-полузащитника «Рубина» Мубарака Вакасо (3 миллиона евро), 6-й — бывший хавбек «Ростова» Роман Еременко (2 миллиона евро). 9-ю строчку занял российский защитник Константин Рауш (1,8 миллиона евро), который в декабре 2020 года покинул московское «Динамо».

Возглавляет рейтинг экс-нападающий донецкого «Шахтера» Алекс Тейшейра (7 миллионов евро).